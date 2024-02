Dopo essere stato scagionato dalle accuse di 'comportamenti inappropriati', prosegue la storia tra Horner e la Red Bull. Dal 2005 al 2024: con 7 titoli piloti vinti (solo Dennis meglio di lui) e 6 titoli costruttori è nel gotha dei team principal più vincenti di sempre in Formula 1. Tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

IL COMUNICATO RED BULL SU HORNER: "SCAGIONATO DALLE ACCUSE"