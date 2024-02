Charles Leclerc ha faticato a trovare il giro secco nella prima giornata in Bahrain, ma è nel gruppo dei migliori: "Sarei sorpreso del contrario. Siamo tutti vicini, come previsto. L'unica incognita è la Red Bull, c'è da capire quanto sarà davanti". Guarda il video. Il weekend tutto in diretta tv su Sky e in streaming su NOW

Nono posto per Charles Leclerc nella prima giornata del Mondiale 2024 a Sakhir. Un risultato forse non entusiasmante, ma condizionato da alcuni fattori (un errore, traffico) che non hanno portato al monegasco il giro veloce. La Ferrari però è nel gruppo dei migliori e spera, guardando anche al ritmo non certo da extraterrestre della Red Bull: "Mi aspettavo di essere lì con gli altri, sarei stato sorpreso del contrario. Il punto interrogativo è la Red Bull, dobbiamo vedere quanto sarà davanti. Ma non sono per nulla sorpreso dell'equilibrio visto in pista oggi".