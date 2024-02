Primo delle due Ferrari, Sainz traccia un bilancio positivo della giornata: "Oggi è andata bene, anche se è stato complicato guidare per via del forte vento". Nel complesso, ci sono tanti team competitivi: "La griglia è molto ravvicinata: sarà un weekend interessante". Il GP del Bahrain in diretta tv su Sky e in streaming su NOW

