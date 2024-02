Max Verstappen ha chiuso al 6° posto la prima giornata di libere di Sakhir, procurando qualche campanello di allarme in casa Red Bull: "Siamo tutti molto vicini, non è andata male. Non sappiamo cosa hanno fatto gli altri. C'è stato qualche problema di bilanciamento, serve trovare le condizioni ideali. Serve concentrarci sulla qualifica". Guarda il video. Il weekend tutto in diretta tv su Sky e in streaming su NOW

GP BAHRAIN, HIGHLIGHTS LIBERE