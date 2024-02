Ferrari e Hamilton i più seguiti su Instagram

La coppia Ferrari-Hamilton è già vincente! Su Instagram, come rilevato da You Trend, battono i colleghi team e piloti per numero di follower. Il britannico è per distacco il più seguito con 36,3 milioni di seguaci. Sul podio anche Leclerc e Verstappen, gli unici in doppia cifra. Nei team, la Ferrari ottiene il primato con 13,8 milioni di follower. Alle sue spalle Mercedes, McLaren e Red Bull. Tutto il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

Il Mondiale di Formula 1 è iniziato: 10 team e 20 piloti si daranno battaglia in pista per 24 tappe, ma solo uno sarà il vincitore. La sfida però non è solo in pista: sui social, chi è il pilota con più seguito? E il team? Come rilevato da You Trend, Lewis Hamilton è per distacco il pilota con più follower su Instagram, 36,3 milioni, seguito da Leclerc e Verstappen, gli unici in doppia cifra con rispettivamente 13,8 e 11,2 milioni di follower. Tra i team, c'è un grande distacco tra i top e le altre scuderie: Ferrari, Mercedes, McLaren e Red Bull spiccano tra tutti. La scuderia di Maranello è la più seguita, con 13,8 milioni di follower. In attesa dell'arrivo di Hamilton nella Rossa, sui social la coppia è già vincente.