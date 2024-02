Con il Mondiale di F1 riparte anche il FantaF1. Tante novità e anche una nuova Community sponsored by NOW. Qui le regole e i primi consigli del campionato che scatta in Bahrain. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

Riparte la stagione di Formula 1 e riparte anche il Fanta F1 . Il fantasy game di Yaw Club, che nella scorsa stagione ha spesso fornito dati e curiosità alla vigilia delle gare, quest'anno sarà un po'. Ci sono delle novità nel regolamento , tra queste la presenza di una seconda modalità di gioco che ogni admin potrà scegliere prima di dare vita alla competizione. Al momento della creazione del Club privato/pubblico l’admin potrà scegliere la tipologia di competizione tra Open e Scudetto. Inoltre, l’admin potrà scegliere da che gara far partire il calcolo del campionato (se alla prima gara o alla terza e così via). Ma non solo.

La Community sponsored by NOW



Tra le novità anche la "Community sponsored by NOW"; in questo Club nelle prime 2 gare non verranno assegnati punteggi per dare a tutti la possibilità di entrare a competizione non ancora iniziata. Sarà però un modo utile per capire se effettivamente la vostra squadra è quella che più vi convince.