Verstappen: "Pole inattesa, Ferrari era veloce"

Max Verstappen sorride dopo la pole che ha aperto la stagione in Bahrain: "Onestamente è stata un po' inattesa, la Ferrari oggi aveva il nostro passo. La macchina è andata meglio di quanto di aspettavamo in qualifica. In gara sembriamo messi bene, ho fiducia che potremo avere un buon passo. Ma siamo tutti molto vicini".

"Fiducia che in gara potremo fare una buona gara"

"È stato molto divertente. Tirare tutto fuori nel Q3 è stato però più difficile. Ovviamente sono molto contento di essere in pole. E' stata una pole un po’ inattesa, però per fortuna la macchina in qualifica è andata meglio di quanto ci aspettavamo e sono contento. C’era tanto da ottimizzare nella macchina per trovare il bilanciamento perfetto, e con il vento non era possibile, ma per fortuna abbiamo preso la direzione e siamo riusciti a spingere di più per fare un passo ulteriore in qualifica. Anche in gara saremo vicini. Sembriamo messi bene sulla gara, che è la cosa più importante, ma vedremo domani. Ho fiducia che potremo fare una buona gara".