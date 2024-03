Sempre tesa la situazione in Red Bull per il 'caso Horner', accusato e poi assolto dal team per ‘comportamenti inappropriati’ nei confronti di una dipendente. Vicenda riaperta da una mail anonima con presunte foto e chat oggetto dell’indagine. Sul Daily Mail le parole di Jos Verstappen, papà di Max. “Io coinvolto nella mail anonima? Perché dovrei fare questo visto che Max sta facendo così bene? … C’è tensione, se Horner resta il team rischia di esplodere”. Nel VIDEO Horner e Jos Verstappen dopo la gara a Sakhir

La Red Bull vince il primo GP della stagione con Verstappen (porta anche Perez sul podio), ma la situazione fuori dalla pista continua ad essere tesa per il ‘caso Horner’, accusato e poi assolto dal team di ‘comportamenti inappropriati’ nei confronti di una dipendente. Vicenda poi riaperta da una mail anonima contenente le presunte foto e chat oggetto dell’indagine interna. Alcuni media britannici hanno riportato nelle ultime ore delle dichiarazioni di Jos Verstappen, papà di Max ed ex pilota, sulla vicenda del team principal. "Io coinvolto nella mail anonima? Non avrebbe senso, perché dovrei fare questo visto che Max sta facendo così bene? … C’è tensione, se Horner rimane al suo posto il team rischia di esplodere…", si legge sul Daily Mail. Nel VIDEO d’apertura le immagini di Horner in un confronto proprio con Jos Verstappen dopo la gara a Sakhir. Cosa si siano detti non è dato saperlo, ma la discussione si è conclusa con un abbraccio (anche se non si vede dalle immagini) e una successiva rapida ripresa del colloquio. Ieri, infine, la moglie di Horner, la cantante e attrice Geri Halliwell, era presente al paddock al suo fianco.