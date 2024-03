Alpine perde i "pazzi". Bob Bell, che ha lasciato il team francese, è stato annunciato come nuovo direttore esecurivo dell'Aston Martin. Ha esordito negli anni Novanta in F1 con la Benetton e ha lavorato anche in Mercedes. Il Mondiale corre in Arabia Saudita: tutto in diretta Sky e streaming su NOW

LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING