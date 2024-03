Il pilota della Red Bull dribbla la domanda sulla sua fiducia in Horner dopo il caso che continua a tenere banco e alimenta voci anche sul futuro del campione del mondo: "Sono molto concentrato su quello che devo fare, non è mai stato un problema da parte mia e non lo sarà mai. Per me va tutto bene, sono qui e sono contento. La macchina è veloce e nel gruppo di lavoro va bene con tutti". Il GP dell'Arabia Saudita è live su Sky e in streaming su NOW

