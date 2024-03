Uno degli sponsor della Ferrari sparisce sulla livrea della SF-24 in Arabia Saudita e compare al suo posto l'adesivo "Tifosi O.O%". E c'è un motivo preciso che spiega questo mistero... Tutto l'appuntamento di Jeddah è live su Sky e in streaming su NOW

Sparisce il marchio di uno sponsor, appare al suo posto scritta "Tifosi". Scatta così il mistero degli adesivi apparsi sulla Ferrari a Jeddah. Il marchio di alcol Peroni non compare infatti sulla livrea, ma c'è un motivo ben preciso: per motivi religiosi, in Arabia Saudita sono in vigore norme stringenti in materia di alcol e sponsorizzazione di marchi d’alcolici. Di conseguenza la Ferrari ha sostituito lo sticker originario con "Tifosi", postato sui propri social anche un dettaglio...