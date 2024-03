Ala nuova per Mercedes nel weekend in Arabia Saudita: rispetto al Bahrain, dove l'ala era a medio/alto carico, a Jeddah è molto scarica. Il main plane, infatti, è completamente piatto nella parte centrale e ha una "V" pronunciata nella zona centrale alta del DRS. Inoltre, hanno creato un piccolo flap nel bordo di uscita. Nel video, l'analisi di Matteo Bobbi. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW



