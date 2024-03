Leclerc positivo dopo le libere del giovedì: "Passo in avanti, mi sono sentito bene anche se c'è ancora del duro lavoro da fare. Siamo tutti vicini, ma l'Aston Martin è sembrata forte. Pole? Se dovessi scommettere…". Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

Un buon passo nella simulazione gara, quarto tempo complessivo in 1:29.180. Leclerc pensa già alle qualifiche del venerdì in Arabia Saudita: "È stato uno step in avanti rispetto al Bahrain - dice il pilota della Rossa -, anche se dobbiamo vedere dove siamo. Mi sono sentito bene in queste libere, ma c'è ancora del duro lavoro da fare. L'Aston Martin (è stato Alonso a chiudere col miglior tempo le seconde libere, ndr) sembra molto forte per ora".