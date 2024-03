Il team principal della Rossa dopo le libere del giovedì: "È stata la sessione che ci aspettavamo, Sainz non era stato bene e ha avuto qualche difficoltà in più. Le soft? L'anno scorso lo avevamo fatto con Leclerc ed era andata bene". Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

GP ARABIA, COME SONO ANDATE LE LIBERE