In Arabia Saudita come in Bahrain: la Ferrari utilizza lo stesso livello di carico aerodinamico dello scorso weekend, che non è specifico per il circuito di Jeddah. L’ala posteriore infatti è a carico medio/alto, anche se si pensava ad una versione meno carica. Nel video, l’analisi di Matteo Bobbi. Tutto l'appuntamento di Jeddah è live su Sky e in streaming su NOW

