Max Verstappen ha parlato a Sky del possibile addio di Helmut Marko in casa RedBull

Un'altra pole, due su due da inizio Mondiale, con anche record del circuito. Isolandosi da tutto il resto, dopo il "caso Horner", gli attriti tra il team principal e papà Jos e ora il possibile addio di Helmut Marko. Intervistato dall'emittente austriaca ORF, l'austriaco ha detto di non essere sicuro che, dalla prossima settimana, continuerà ad avere un ruolo in RedBull: "Il team sa che è una componente importante e quanto lo sia per me - ha detto Max a Sky parlando del forte rapporto che c'è tra loro -, ma non solo. Basti guardare tutto quello che ha ottenuto con Dietrich Mateschitz (il fondatore della RedBull scomparso nel 2022, ndr), e quanto sia stato ancor più importante dopo la sua scomparsa. È un collante del team, una di quelle persone chiave che tiene tutti insieme. La squadra sa cosa penso di lui e quanto conti la sua presenza. Se andasse via? È poco dire che sarebbe una pazzia".