Dopo quella in Bahrain, Verstappen si prende la pole anche a Jeddah con nuovo record del circuito. Scatterà subito dietro di lui Charles Leclerc. Il giovane Oliver Bearman (sostituto di Sainz) scatterà 11°. Domani il GP alle 18: tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

GP ARABIA SAUDIATA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE