Carlos Sainz ha l'appendicite e dovrà essere operato. Lo ha reso noto la Ferrari a poche ore dal via delle terze libere a Jeddah. Il pilota spagnolo non potrà quindi partecipare al GP d'Arabia Saudita, seconda prova del mondiale di F1, in programma domani. Sarà sistuito, già nelle qualifiche di oggi, dalla riserva Oliver Bearman, 18 enne britannico che corre in Formula 2 e fa parte della Ferrari Driver Academy.