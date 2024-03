Il 18enne britannico prende il posto di Carlos Sainz, che dovrà essere operato, dalle terze libere alla gara in Arabia Saudita. Corre in Formula 2, nel 2021 è entrato a far parte della grande famiglia di Maranello e ha già stabilito un record. Qui vi raccontiamo chi è Ollie Bearman. Tutto l'appuntamento di Jeddah è live su Sky e in streaming su NOW GP ARABIA SAUDITA: LA DIRETTA DI LIBERE E QUALIFICHE

La grande occasione per Olivier Bearman. Sarà il 18enne pilota britannico a sostituire Carlos Sainz sulla Ferrari SF-24 nel resto del weekend dell'Arabia Saudita. Lo spagnolo, dopo il malessere accusato nei giorni scorsi, dovrà essere operato per rimuovere l'appendicite e al suo posto andrà in pista il giovane pilota britannico della Ferrari Driver Academy. Nato a Chelmsford, Olivier "Ollie" Bearman" è entrato a far parte della famiglia di Maranello nel 2021.

Le prime accelerate di Bearman Sale sul kart per la prima volta a 8 anni in una gara di club, ma molto rapidamente comincia a mostrare tutto il proprio talento. Un anno più tardi finisce nella top 5 del British Karting GP e conquista il 4° posto tra i cadetti nel campionato nazionale. Nelle due stagioni successive vince il Kartmasters British Grand Prix ed è vicecampione tra i cadetti. Nel 2019 vince la Coppa del Mondo nella classe Junior X30 a Valencia. Successivamente la serie europea e il campionato del mondo a Le Mans.

A soli 18 anni ha già un record Nel 2021 ha vinto sia il campionato italiano che quello tedesco di Formula 4, diventando il primo pilota in assoluto a vincere entrambi i campionati nella stessa stagione.

Il 2021 la Ferrari Driver Academy, nel 2022 la Formula 3 Dopo essere selezionato dalla Ferrari Academy, nel 2022 comincia un anno molto importante per Ollie che corre in Formula 3 con Prema e si mette subito in luce dalla prima gara in Bahrain. Conquista una vittoria, sette podi e un giro più veloce e a fine anno è terzo, a soli sette punti dal vincitore. A fine stagione viene annunciato il suo passaggio in Formula 2, sempre con il team Prema.

Era in pole in Formula 2, ma c'è la grande occasione sulla SF-24... Abbiamo visto nei mesi scorsi Bearman prendere parte ai test F1 sulla Haas (a fine stagione 2023), mentre è ancora impegnato in Formula 2, dove in questo weekend di Jeddah ha centrato la pole position con la sua Prema. Ma chiaramente la chance con la Rossa lo porterà a vivere uno scenario ben diverso in pista.