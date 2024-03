Bearman: "È stata dura, ma me la sono cavata"

Esordio da incorniciare quello di Bearman in F1: alla sua prima gara con la Ferrari termina in 7^ posizione davanti a Norris e Hamilton. "Nel complesso posso essere contento. Ci sono state prime volte per me oggi, ma me la sono cavata". Jeddah non è una pista semplice, soprattutto a livello fisico: "Ho sofferto: è stata dura, ma abbiamo fatto un bel lavoro". E la cosa più difficile da gestire è stata... Nel video l'intervista completa. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

