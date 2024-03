In Arabia il problema di degrado non è evidente, vista la pista, ma semmai di ritmo. In Bahrain in distacco tra la Ferrari e la Red Bull era mediamente di 0.47 al giro, in Arabia è stato di 0.46 con picchi in alcuni giri di 0.7 e 0.9. I segnali positivi ci sono, ma il lavoro da fare a Maranello è ancora tanto. Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP ARABIA, HIGHLIGHTS