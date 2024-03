Max Verstappen commenta la vittoria di Jeddah, la 56^ della carriera, in un altro weekend costellato dalle tante polemiche in casa Red Bull: "E' stato un'altra gara positiva, questa pista è difficile. Il passo era buono, così come la macchina. Siamo stati sul pezzo. Le polemiche? Sono bravo a spegnere l'interruttore e concentrarmi solo sulle mie prestazioni". Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP ARABIA, HIGHLIGHTS