In Bahrain aveva accusato un problema ai freni che avrebbe costretto quasi tutti al ritiro: il quarto posto è stato in qualche modo miracoloso. A Jeddah c'era ottimismo di finire secondo, ma c'è da sottilineare la maturità e la crescita di Leclerc in questa stagione nella gestione dei problemi. Anche in Arabia ha portato a casa in modo pulito il miglior risultato possibile. Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP ARABIA, HIGHLIGHTS