Lewis Hamilton, tramite due storie sul suo profilo Instagram, ha chiesto il cessate il fuoco immediato a Gaza condividendo un appello di Save The Children sulla situazione dei bambini nella zona del conflitto: "Sono vicino alle persone che stanno soffrendo in Palestina in quello che dovrebbe essere un mese sacro per loro. Dobbiamo chiedere un cessate il fuoco permanente e un ritorno a casa degli ostaggi"

Un messaggio per la pace a Gaza, per i bambini che continuano a morire, per gli ostaggi da liberare. Lewis Hamilton ancora una volta si espone. Il campione di Formula 1, da sempre impegnato e attivo sui temi sociali, è intervenuto per chiedere il "cessate il fuoco", condividendo l'appello di Save the children che ricorda come un bambino su tre sotto i due anni è malnutrito e non curato.