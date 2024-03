Piria: "Ferrari super, ma attenzione alla McLaren"

Vicky Piria commenta l'andamento della prima giornata di libere a Melbourne, con una Ferrari scatenata e la Red Bull a inseguire: "Ci sono tanti se e tanti ma dopo questo venerdì, ma la Rossa è stata super prestazionale in quasi tutti i settori della pista. Attenzione anche alla McLaren, le basterà poco per fare la differenza. E Verstappen ha fatto tutto in ritardo, domani sarà un'altra giornata". Guarda il video. Il GP di Melbourne è tutto live su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA: HIGHLIGHTS PROVE LIBERE