Il team Principal della Ferrari commenta l'ottimo avvio della Rossa in Australia, con Leclerc 1° e Sainz 3°: "Se oggi abbiamo fatto la Red Bull? Non esageriamo, è stata una buona giornata in cui abbiamo messo tutti i pezzi insieme. Ottimo Leclerc in termini di costanza, velocità e passo, bene anche Sainz nonostante i problemi. Domani però si ripartirà da zero". Guarda il video con l'intervista. Il GP di Melbourne è tutto live su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA: HIGHLIGHTS PROVE LIBERE