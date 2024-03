Super sorpasso dello spagnolo su Max Verstappen! In Australia, Carlos si prende la prima posizione dopo soli due giri dalla partenza. Spalanca il DRS aperto e con grande aggressività si affianca alla Red Bull dell'olandese: la passa e va in testa alla gara. Nel video, la favolosa azione con la telecronaca di Carlo Vanzini. Tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA, HIGHLIGHTS