Volontà e programmazione: tutti i segreti di Sainz

Nel mondo di Carlos Sainz, reduce dal trionfo in Australia. Al momento è l'unico ad aver interrotto il dominio di Verstappen, ben 2 volte, da mago delle strategie a Singapore e da Supereroe a Melbourne. Eppure non ha ancora un sedile per l'anno prossimo.

L’inizio di stagione è stato traumatico, con la scelta della Ferrari di non rinnovargli il contratto per puntare su Hamilton. Poi è arrivata un’altra botta: l’appendicite a fargli saltare la gara dell’Arabia Saudita. Ma la scelta di tornare nel paddock di Jeddah già il giorno dopo l’intervento dimostra tutta la forza di volontà di Carlos Sainz. Che è arrivato in Australia ancora debilitato e senza la certezza di poter gareggiare ma con programmazione e sana testardaggine è riuscito a salire in macchina in condizioni più che accettabili. Non lascia nulla al caso Carlos, lo si vede dal team costruito intorno a lui, da quest’anno rafforzato: perché insieme al papà fresco campione della Dakar per la quarta volta, al cugino manager e a un nuovo fisioterapista è entrato nel suo entourage l’ex pilota di F1 Roberto Merhi: una sorta di coach personale, figura che ad esempio Leclerc non ha.