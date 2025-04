In occasione del weekend di Suzuka, in onda su Sky e NOW “Al fianco di Max”, uno speciale in cui Matteo Bobbi e Ivan Capelli analizzano lo stile di guida unico del 4 volte campione del mondo che, sulla leggendaria pista giapponese, ha trionfato tre volte. Il particolare bilanciamento della Red Bull dell’olandese e le difficoltà dei compagni di squadra saranno al centro della disamina, aspettando le prestazioni in pista di Yuki Tsunoda, nuovo compagno di squadra di Super Max dal GP del Giappone. Lo speciale andrà in onda venerdì alle 10 su Sky Sport e in streaming su NOW, con repliche nel corso di tutto il weekend di gara.