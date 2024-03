Il numero uno del box Red Bull sull'ipotesi Sainz dalla prossima stagione: "Dopo una prestazione come quella di Melbourne, non si può escludere nessuna possibilità". Lo spagnolo, che non ha rinnovato con la Ferrari, vaglia opzioni per il campionato 2025. Il Mondiale torna nel weekend del 7 aprile a Suzuka: live su Sky e in streaming su NOW

"Sulla base di una prestazione come quella in Australia, non si può escludere nessuna possibilità, quindi penso che si voglia solo prendere il tempo per decidere". Sono le parole di Chris Horner, team principal della Red Bull, raccolte da Motorsport.com subito dopo la vittoria dello spagnolo a Melbourne con la Ferrari. Carlos, che non ha rinnovato con Maranello per il 2025 (al suo posto Lewis Hamilton) è sul mercato e sta vagliando vari scenari (come Audi, Aston Martin e appunto Red Bull). Per Sainz sarebbe un ritorno a Milton Keynes: la sua carriera in Formula 1 è iniziata alla Toro Rosso, nella quale ha fatto coppia proprio con Verstappen (ma anche con Kvyat e Gasly) dal 2015 al 2017, quando poi è passato alla Renault a stagione in corso..