Formula 1, gli orari e dove vedere il Gp del Giappone in tv

La Formula 1 torna in Giappone dopo una settimana di pausa. A Suzuka, il quarto appuntamento della stagione, inizia presto la giornata: venerdì e sabato alle 4.30 si correranno le libere. Le qualifiche inizieranno sabato alle 8.00, mentre la gara un'ora prima, alle 7.00 di domenica 7 aprile. Tutto il weekend sarà in diretta tv su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

