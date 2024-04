Dopo la doppietta a Melbourne la Rossa arriva a Suzuka con un umore e uno spirito diversi, anche più 'forti' rispetto a quelli con il quali si era presentata qui nel 2023 dopo la vittoria di Sainz a Singapore. In Australia la Red Bull di Perez è stata ‘demolita’ da Carlo, mentre non è possibile dire con sicurezza cosa sarebbe accaduto se Max non si fosse ritirato. Di sicuro la SF-24 e la RB20 se la sarebbero giocata. E in Giappone occhio al meteo. Il weekend live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV