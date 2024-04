Il maltempo ha pesantemente condizionato la seconda sessione di prove libere del GP Giappone. Le basse temperature non hanno permesso alla pista, umida, di asciugarsi con una certa velocità e circa 30' sono stati persi. E in calendario il round del Giappone è stato anche spostato da novembre... Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, LA DIRETTA DELLE LIBERE