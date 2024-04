Piccoli correttivi per la Ferrari a Suzuka, aspettando i grandi aggiornamenti tra Miami e Imola. Sul documento FIA comunicata un’ala ad alto carico (a disposizione ma non dovrebbe essere usata in questo weekend) e una modifica alla cover del braccio posteriore del triangolo superiore per indirizzare i flussi in modo diverso. Si tratta dunque di un intervento di micro aerodinamica. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

