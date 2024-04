“Non è un weekend facile, però finora sta andando bene”: Vasseur, team principal Ferrari, commenta così la prestazione dei suoi piloti al termine delle prove libere in Giappone. “Abbastanza bene nelle simulazioni delle qualifiche, costanti in quella gara”, afferma. “Domani dopo le FP3 quando gli altri faranno simulazione gara avremo un quadro più chiaro”. Sensazioni buone che hanno anche Leclerc e Sainz. Tutto il weekend del Giappone in diretta tv Sky e in streaming su NOW

Fred Vasseur commenta la prima giornata in Giappone, in cui si è disputata la prima sessione delle prove libere, ma non la seconda a causa del maltempo: "Le sensazioni nelle FP1 erano buone: nelle simulazioni delle qualifiche siamo andati abbastanza bene, in quelle della gara siamo stati costanti, ma dobbiamo mantenere la calma. Probabilmente domani le FP3 saranno le solite FP2 con la simulazione gara per tutti e avremo un quadro più chiaro". "Rimangono tutti i punti interrogativi: è una fase iniziale e non è un weekend facile. La strada sarà lunga, però finora il passo era buono. Dobbiamo mantenere lo stesso approccio per domani. La cosa più importante sono le sensazioni dei piloti sulla vettura e sul bilanciamento, che erano buone".