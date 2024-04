Max Verstappen commenta la prima giornata di libere a Suzuka, chiusa con il miglior tempo nelle FP1 prima dello stop forzato dal maltempo nella seconda sessione: "Buon inizio di weekend: sono piuttosto contento del nostro assetto iniziale e Suzuka dovrebbe essere adatta a noi". E sugli avversari: "Mi è sembrato che si siano avvicinati, non avremo i distacchi dell'anno scorso". Tutto il weekend del Giappone in diretta tv Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS LIBERE