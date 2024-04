Con l'addio di Hamilton nel 2025, in Mercedes c'è un posto da occupare. Toto Wolff prende tempo: "Dobbiamo decidere sia sul futuro immediato, sia sul lungo periodo, ma voglio del tempo per decidere". Un possibile nome è quello di Kimi Antonelli, che inizierà un programma test con la macchina del 2021: "Abbiamo il lusso di avere il tempo per guardare il suo sviluppo, ma ci sono anche altre opzioni". Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, LA DIRETTA DELLE LIBERE