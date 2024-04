Divertente video sui social della Ferrari che a Suzuka (quale posto migliore?) hanno creato e postato una 'versione Rossa' dei Pokemon. Tra le dieci monoposto disponibili, quale scegliere per la "battaglia" di domenica? La SF-24, ovviamente. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

SUZUKA, I PAZZESCHI GADGET DEI TIFOSI - HIGHLIGHTS QUALIFICHE