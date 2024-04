La classifica delle qualifiche rispecchia le forze in campo a Suzuka: McLaren veloce nelle curve rapide, la Red Bull è la macchina da battere. Sarà dura sconfiggerla, ma la Ferrari è competitiva: Sainz lotterà per il podio, peccato per Leclerc che non ha chiuso il giro. Sarà una gara molto aperta, più dello scorso anno. Guarda il video. Tutto il weekend del Giappone in diretta tv Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE