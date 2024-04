Verstappen: "Puntiamo alla doppietta anche domani"

Max Verstappen commenta la quarta pole consecutiva di questa stagione, arrivata a Suzuka davanti al compagno Perez: "Eravamo tutti vicini, è stato difficile. La pole è importante, ma quello che conta è la gara. E' stata una buona giornata. Speriamo di fare doppietta anche domani". Tutto il weekend del Giappone in diretta tv Sky e in streaming su NOW

"Importante essere in pole, è stata una buona giornata"

"Siamo stati tutti vicini, questa è una pista difficile per la macchina e anche per le gomme. Vai al limite e non sempre funziona. L’importante era essere in pole, anche se vorresti fare ogni giro perfetto ma non sempre ti riesce. Nel complesso è stata una buona giornata. Ma domani è il giorno che conta. Perez 2°? Come team è ottimo avere le prime due posizioni, speriamo di poterle mantenere anche domani".