Il pilota monegasco della Ferrari si apre via radio al termine della terza sessione e chiede al muretto: "Perché siamo stati tanto tempo ai box?". Charles, che aveva chiesto una modifica all'ala anteriore, sperava di poterla testare con un paio di giri al termine della sessione. Ma non c'è riuscito. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, QUALIFICHE LIVE