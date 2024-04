In una pista tecnica come quella di Suzuka sono i dettagli a fare la differenza: anche il più piccolo aggiornamento può dare un decimo in più. Vicky Piria elogia il lavoro fatto da Red Bull: "Brava nel gestire l'affidabilità; gli altri team devono essere più veloci". Guarda il video. Il Mondiale torna in Cina il 21 aprile: in diretta tv Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS