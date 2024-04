La spettacolarità del circuito di Suzuka ha regalato negli anni appassionati duelli, come quello tra Senna e Prost nell'89. Il finale di quel Gran Premio ha fatto discutere anche i piloti, che l'anno dopo si sono confrontati prima della gara in Giappone. Nel video, il briefing dei piloti nel '90 con il commento di Ivan Capelli, che l'ha vissuto in prima persona. Tutto il weekend del Giappone in diretta tv Sky e in streaming su NOW

