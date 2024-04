La coperta è corta in casa Ferrari, dove a un gran passo gara fa da contraltare una difficoltà al sabato. C'è da migliorare lì, ma il pacchetto della Rossa è da sottolineare anche dopo Suzuka. E non dimentichiamo della gara di Carlos Sainz, che si è andato a prendere un podio quando sembrava compromesso. E con Perez... Guarda il video. Il Mondiale torna in Cina il 21 aprile: in diretta tv Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS