Il pilota giapponese nella gara di casa ha conquistato i primi punti della stagione con la Visa Cash App RB. Ma qual è il vero rapporto con il nostro Mario Miyakawa? Si conoscono. Un video in Arabia mostra lo "smacco" di Yuki, ma poi arriva la "vendetta" di Mario. Ma in pit-lane a Suzuka accade di più e fa davvero ridere. Il Mondiale torna nel weekend del 21 aprile in Cina: diretta Sky e streaming su NOW

