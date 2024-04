Le analisi rivelano che quella di Shanghai è una pista un po' temuta per la Ferrari. Sarà importante lavorare bene e trovare la quadra già dal venerdì, anche per il nuovo formato della Sprint: ci sarà una sola sessione di libere, con il sabato dedicato alla gara veloce e alle qualifiche. Il GP della Cina live il prossimo 21 aprile su Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS