Sciolti i dubbi sul futuro in F1 del due volte campione del mondo: Alonso correrà ancora per l'Aston Martin. Il team principal Mike Krack: “Garantire il futuro a lungo termine di Fernando con l’Aston è una notizia fantastica. Abbiamo costruito un forte rapporto di lavoro negli ultimi 18 mesi e condividiamo la stessa determinazione nel vedere questo progetto avere successo. Lui crede in noi". Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

