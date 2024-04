Leclerc: "Voglio vincere, non essere secondo"

Nel giorno in cui ha presentato la sua attività imprenditoriale con il lancio del suo gelato, il pilota della Ferrari ha fissato l'obiettivo per la prossima gara in Cina (e non solo): "Io voglio vincere, cogliere ogni opportunità. A nessuno piace essere secondo". E sul rinnovo di Alonso in Aston Martin: "A 42 annio io non sarà ancora in F1, ma mi piacerebbe provare anche altro, come Le Mans". Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

