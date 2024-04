Il pilota spagnolo, fresco di rinnovo con Aston Martin, spiega in conferenza stampa le motivazioni che l'hanno spinto a continuare a correre in F1: "Ci sono tante misure in atto per diventare un team potente e voglio farne parte". Guardando al futuro: "Il nuovo regolamento per il 2026 potrà essere una possibilità per tutti e il motore Honda sarà un valore aggiunto". Il weekend in Cina è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, LA CONFERENZA PILOTI