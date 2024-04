Il campione in carica sempre critico nei confronti del format Sprint: "Quando c'è un weekend così sono sempre tanti i punti interrogativi e situazioni di caos che, per certi versi, immagino siano anche positivi per la F1. Per me è un'incognita perché non abbiamo mai corso qui con queste vetture". E sulla Ferrari: "Pericolosa? Finora è stata davvero molto vicina a noi". Il Mondiale è in Cina: tutto il fine settimana è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

